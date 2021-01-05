花蓮木匠黃上智 上海傳承木藝

台灣花蓮木作匠人黃上智，2005年來到大陸；2016年，恰逢上海閔行區麥可將文創園從傳統製造業轉型升級為文化創意產業園區，黃上智入駐園區，設立了「木忘初心─上海魯班學堂」，開始招收學員，教授並傳承木藝。

「我從小就喜歡動手做東西，比如伸縮書架，筆筒，小汽車。」坐在魯班學堂長長的條木桌前，黃上智聊起他與木工藝術的緣分。他說：「中國的木工藝術，從古代開始一直沒有斷掉。我從台灣到日本，再到大陸，希望把木工藝術從文化層面來挖掘，再用更簡單的方式傳授給別人。」

黃上智自台東公東高工家具木工科畢業後，便到日本專攻家具設計。

2005年，也是從2005年開始，黃上智參與水立方、世博館之日本館等多個大型場館的室內裝修工作。從北京到上海，他既見證和參與大陸蓬勃發展的過程，也收穫了愛情。他說：「我和太太在工作中認識，後在上海結婚生子。」

安定下來的黃上智，對自己未來的事業有了新的規畫。隨著現代工藝發展，越來越多機器代替人工，越來越多新材料代替木料。黃上智腦海中反覆思考一個問題：「這麼快的步調之下，傳統的木工工藝還能傳承下去嗎？」此念頭一出現，他便有了緊迫感，他害怕傳承了幾千年的木工藝術就此消亡，他害怕未來的少年們沒有機會「班門弄斧」。

於是，他在上海閔行區麥可將文創園成立「木忘初心」魯班學堂。

2016年底，魯班學堂招收第一批學員。當時只是通過公眾號發招生資訊，沒想到，短短兩個月就招滿了。

魯班學堂分初、中、高三個級別，學員在初級班主要學習手工工具的使用和榫卯結構等技巧；在中級班學使用機器，在高級班學繪製、設計家具。

「我們每一期課程，都會讓學員完成一件作品。他們可以從給孩子做凳子、給家人做餐桌中找到很多樂趣。」黃上智說。

三年多來，魯班學堂招收學員1000多人次，年齡從7歲到70歲不等，涵蓋在校學生、退休人士、業內工人、企業家等不同群體。黃上智說，許多學員為學習木工藝術，從杭州、常州、南京等臨近城市特地趕來，成為真正的「鐵粉」。

除了在民間傳授木工技藝之外，黃上智也受邀到專業木工基地進行教學。作為33屆世界技能大賽木工項目精細木工組的冠軍，黃上智在技術訓練和參賽規則方面，有著豐富的經驗。他說：「大陸在44屆開始才有選手參加比賽，他們邀請我到邢台、廣州等訓練基地教學生。」

木工技藝不僅要有過硬的技術，也要有設計的巧思。黃上智教學之外，也會設計作品。他創作的木藝作品「兩岸一夢」，獲得上海市閔行區七寶文創大賽第一名。