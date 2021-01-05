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罕見花臉鴨現身德陽 轟動四川鳥友圈
「這兩隻鴨子不論花紋還是毛色，都好特別哦！不就是花臉鴨嘛？」四川省德陽市觀鳥愛鳥志願者協會表示，有鳥友在該市市區旌湖邊觀鳥時，發現了大陸少見的花臉鴨。消息傳開後，吸引了數百名省內外的愛鳥人士趕到德陽來，一睹花臉鴨風采。
據介紹，花臉鴨繁殖於東西伯利亞地區，西到俄羅斯安加拉河，北到北極海岸，南到貝加爾湖，東到堪察加半島。花臉鴨一般在日本南部越冬，偶爾到印度東北部地區，在大陸非常少見，已被列入ICBP世界瀕危鳥類紅皮書。
此次旌湖發現花臉鴨，立刻轟動了四川乃至鄰近省分的愛鳥者圈子。在花臉鴨棲息的旌湖岷江路閘橋處，岸邊的「長槍短砲」排成了一長列，除了本地愛鳥人士，很大一部分來自成都、綿陽、樂山、宜賓以及重慶等地。「讓人高興的是，第一隻來了沒多久，旌湖又來了一隻花臉鴨。」德陽市觀鳥愛鳥志願者協會副會長李濤說，如此罕見的鳥兒一來就是兩隻，非常不容易，也再次證明德陽作為「愛鳥之城」的良好環境。
據初步統計，今年到旌湖越冬的候鳥數量比往年有所增加，最近一兩個月，鳥友陸續觀察到了黑鸛、白琵鷺、花臉鴨等珍稀鳥類。鳥友們也希望市民垂釣時，主動避開候鳥集中棲息區域，杜絕容易對候鳥造成傷害的釣魚方式，讓旌湖真正成為候鳥們在四川的「越冬天堂」。
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