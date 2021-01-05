元旦出遊 大陸年輕人愛「宅酒店」

大陸最大旅遊網站攜程4日發布數據顯示，今年元旦假期，「宅酒店」成主流度假方式，對不喜歡團隊遊、不喜歡打卡景點的年輕一代來說，盛行的Staycation文化成為他們的心頭好，大陸多地一房難求。

Staycation意為居家度假，在元旦小長假中，年輕人在高達數千元的奢華酒店中睡到自然醒，看電視、玩手機，將父母口中「你出來玩就是在酒店睡覺」的經典話術變為現實。

來自攜程的數據顯示，今年元旦假期期間，大陸多地一房難求。3星級酒店價格同比增長達23%；4星級酒店價格同比增長達21%；五星級酒店價格同比增長17%。按酒店間夜量排序，上海、北京、杭州、長沙、南京、三亞、廣州、廈門、重慶、哈爾濱位列前十。

而隨著2022年北京冬奧會臨近，大陸冰雪運動熱度也持續上升，在今年元旦假期中，張家口市酒店一房難求，五星級酒店間夜量同比激增1005%、四星級酒店間夜量同比增長561%、三星級酒店間夜量同比增長1076%。

值得一提的是，通過比對攜程平台用戶搜索關鍵詞，機票、火車及酒店預訂數據可以發現，今年元旦假期，雖然大陸各地偶有疫情出現，但市場整體呈現平穩有序格局，在「限流、預約和安全防控」的措施下，民眾出遊意願穩步回升。

攜程數據顯示，由「90後」與「00後」組成的年輕一代，已成為今年元旦假期的出遊絕對主力。在元旦出遊群體年齡分布中，「60後」占比3%、「70後」占比8%、「80後」占比16%、「90後」占比39%、「00後」占比34%。其中，女性用戶占比52%略高於男性用戶的48%。

隨著「95後」新人群成為出遊主力，旅行的內涵和外延都在發生著變化，美食日益成為周邊遊增長的新動力。飛豬數據顯示，五星酒店自助餐、下午茶、訂製晚餐等餐飲類商品的預訂人次同比漲25%。