長期加班拼多多22歲女職員猝死 勞動保障部門調查

1月3日晚，一則關於「拼多多員工猝死」的消息在微博微信引發網友熱議。一名23歲的多多買菜員工，於凌晨1點下班路上猝死。「不是在上班，就是在上班的路上。」目前，上海勞動監察部門已介入調查。

在傳言持續發酵的過程中，4日下午4時，拼多多向「21財聞匯」公眾號回應稱，北京時間12月29日凌晨1:30，1998年出生的張X霏，在與同事一起走路回家的路上突然捂腹，暈厥倒地。同事立即呼叫120送往烏魯木齊本地醫院，經近6個小時急救依然無效，不幸離世。

聲明還稱，張X霏生前的內部賬號上寫著「為多多守邊疆」，「每念及此，我們心如刀絞」。

4日，北京青年報報導，上海市長寧區勞動保障監察大隊稱，該部門已對拼多多公司的勞動用工情況進行調查，會對該公司用人合同、用工時間等情況進行檢查。

一直以來，互聯網公司的「加班」文化已經成為常態。多個行業人士向21財聞匯透露，自己曾經收到過拼多多的Offer，但是被要求星期天上班，最終都放棄就職。

很快，多個相關的熱搜詞彙登上微博熱搜榜單，閱讀量達8.4億。充分說明，網路行業的高強度勞動，已經引起大陸全社會關注。

多多買菜一名內部人士表示，「現在基本都是凌晨一兩點下班，其他還有人比我更晚。原則上是12小時工作制，前一天幾點下班第二天就幾點上班。但是，看著業績上不去，一直沒有增長，加上周邊其他人都沒有走，自己也就不好意思下班了。」她表示，從10月3日至今，自己只休息了三天。

「在IT行業，不加班似乎已經成了不正常的行為。 」12月3日，國美電器福州分公司一名27歲員工在年終誓師大會期間猝死。 12月9日，商湯科技上海公司一名47歲的員工在公司健身房外猝死。兩起死亡也引發大陸網友關注。

大陸法律界相關人士則認為，嚴格上來說「過勞死」不是一個法律上的概念，也不是一個醫學上的概念。人們經常所說的「過勞死」，在醫學死亡鑑定上，死亡原因一般都寫成猝死，很難證明跟工作原因之間的關聯。目前，大陸法律上將「過勞死」納入工傷範圍還不具備條件。

另據「知乎小管家」微信公眾號稱，4日8時19分49秒，「拼多多」創建回答「你們看看底層的人民，哪一個不是用命換錢，我一直不以為是資本的問題，而是這個社會的問題，這是一個用命拼的時代，你可以選擇安逸的日子，但你就要選擇安逸帶來的後果，人是可以控制自己的努力的，我們都可以。」20分17秒，拼多多刪除上述回答。