外送員送餐到府後發現老婦倒地亡 當場痛哭：怪我來得太晚

中國大陸不少人為了養家活兒，都會跨省離家工作，除了衍生留守兒童問題，更有空巢老人的情況出現。中國廣東廣州市外賣員馬煜淞近日送餐時，發現屋內有老婦倒地昏迷，但他一直破門無果，只能等待消防到場。

此後，救護員趕到搶救，可惜老婦仍不幸離世。馬煜淞見狀當場痛哭，更責任自己當日未有早些送到，「感覺自己再來早一點會不會不是這個樣子」。

馬煜淞當日按照訂餐地址，到廣州海珠區建基路一處民居餐送上門，屋內有燈光、聲音，惟一直拍門都無人應答，於是他向周圍街坊求助，詢問是否有工具可以破門。經查看，有鄰居發現屋內老婦已穿好衣服，但暈倒在浴室內，水龍頭已扭開

馬煜淞見狀立即叫開鎖師傅，並且報警求助，他多次嘗試使用工具破門，但未能成功。可惜，消防員和救護員到場破窗後，證實在屋內暈倒的老婦已經不幸離世。

工作人員透露，馬煜淞當時流淚不止，一直責怪自己太遲送到。老婦家屬表示，他們當日曾致電老婦，一直無人接聽，但他們又住得太遠，於是為老婦點餐，想通過外賣員看看家中是否有人在，老婦有沒有事。家屬雖然心情相當悲痛，但非常感激馬煜淞的熱心舉動。

馬煜淞表示，當時消防破窗，自己一直默默祈禱老婦無礙，結果醫生確認她離世後，他一瞬間就崩潰了，又想起自己的父母，才會當場痛哭。他憶述當日情景，仍然難掩心中難過，並藉此呼籲大眾要多關注空巢老人，「畢竟我們的工作很忙，但是自己父母是真的很重要」。

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文章授權轉載自《香港01》