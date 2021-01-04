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醫院稱失明與手術無關 艾芬：避重就輕混淆視聽

中央社 / 北京4日電
武漢中心醫院急診科主任的艾芬。（取材自微博）
武漢中心醫院急診科主任的艾芬。（取材自微博）

針對中國武漢中心醫院急診科主任艾芬遭誤診導致右眼失明，治療的愛爾眼科醫院今天聲稱，艾芬的失明與手術「無直接關聯」。艾芬則回應，愛爾的報告「避重就輕，混淆視聽」。

湖北愛爾眼科醫院今天清晨透過微博，公布艾芬診療過程的核查報告。雖然否認艾芬的右眼視網膜剝離與本次白內障手術「無直接關聯」，但也坦承本身「醫療管理規範執行不到位，責任心不強」。

上觀新聞報導，艾芬在受訪時直指，這一核查報告是「避重就輕，混淆視聽，管理混亂，推卸責任」。且「給我多少錢我覺得都沒意義，我現在代表的不是我一個人，我希望當前民營醫院的模式能有所改變」。

艾芬表示，這幾天有不少遭遇相似問題的患者在微博裡向她訴說，還有人到她工作的地方留下電話。然而，愛爾眼科的做法讓患者很難維權，患者幾乎拿不到所有資料。而她手上諸如門診病歷等資料，是她請院方寫下，院方才補上的。「連我維權都這麼難，老百姓根本就無從下手」。

報導形容，艾芬對自己選擇愛爾眼科動手術「難掩後悔之意」，並表示自己放棄了高額度的公立醫院公費醫療，只希望對視力改善能有個最好的結果。

至於愛爾眼科醫院，今天在核查報告中特別附上了3張艾芬眼球接受檢查時的照片，並指院方對此一結果「深感自責和內疚」，希望與艾芬一同申請醫學會和相關部門檢查鑑定，給艾芬一個更客觀公正的答覆。

愛爾並承認，在診療艾芬的過程中有4項問題，一是僅有手術第1天的複查紀錄；二是未明確交代術後複查時間；三是手術後其他時間的複查未掛號，也未作病歷紀錄；四是主診醫生未按醫院規範規定及時上報不良事件。

健康時報報導，艾芬3日在微信朋友圈內表示，「不是我一個人受到過傷害；我不是為自己一個人而戰；我不是一個人在戰鬥」。

手術 患者 失明

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