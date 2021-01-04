九五後做壽衣女模特 任賽男：請不要把我當瘟神

「壽衣是給亡人穿戴的衣服，讓逝者體體面面的離開。」3年前任賽男從河南鄭州某大學電子商務科系畢業，進入殯葬用品銷售行業，從此成為一名「壽衣模特兒」。

「小姑娘做這個不害怕嗎？多不好。」任賽男的母親開始時無法理解。任賽男自己則認為，見證很多死亡和一次次莊重的告別後，她感受到了幫助逝者體面走完人生最後一程的價值感，反而漸漸喜歡上這份工作。

「我害怕別人把我當瘟神。」從事這行後，任賽男開始學壽衣設計。除了向公司的設計師學，還會看一些服裝展，也去博物館看，平時也會翻閱一些傳統服飾的書。她設計的壽衣有中山裝、唐裝、現代裝、旗袍等多種款式。