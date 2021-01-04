快訊

飛機墜民宅！一家五口爭「看哪部電影」走離客廳逃死劫

中職／繼續冰起來？傳出富邦悍將開訓名單不見胡金龍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

九五後做壽衣女模特 任賽男：請不要把我當瘟神

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
任賽男在進入賣壽衣行業後，發現生老病死是一個人必經的過程。現在她能坦然地直面死亡，並且更珍惜當下。（今日頭條）
任賽男在進入賣壽衣行業後，發現生老病死是一個人必經的過程。現在她能坦然地直面死亡，並且更珍惜當下。（今日頭條）

「壽衣是給亡人穿戴的衣服，讓逝者體體面面的離開。」3年前任賽男從河南鄭州某大學電子商務科系畢業，進入殯葬用品銷售行業，從此成為一名「壽衣模特兒」。

「小姑娘做這個不害怕嗎？多不好。」任賽男的母親開始時無法理解。任賽男自己則認為，見證很多死亡和一次次莊重的告別後，她感受到了幫助逝者體面走完人生最後一程的價值感，反而漸漸喜歡上這份工作。

「我害怕別人把我當瘟神。」從事這行後，任賽男開始學壽衣設計。除了向公司的設計師學，還會看一些服裝展，也去博物館看，平時也會翻閱一些傳統服飾的書。她設計的壽衣有中山裝、唐裝、現代裝、旗袍等多種款式。

追蹤深度內容：

壽衣女模變網紅 當送行者撫慰家屬 更掀禁忌話題

網紅

延伸閱讀

掃除瘟神和小人 溪州鄉鍾馗夜巡陣容今年暴增三倍

95後美女不怕忌諱 賣壽衣還當模特

淘寶買露臂衫竟收到「壽衣」 網民質疑亂出貨一招獲全數退款

彰化社大推生命教育 辦園遊會、壽衣走秀

相關新聞

九五後做壽衣女模特 任賽男：請不要把我當瘟神

「壽衣是給亡人穿戴的衣服，讓逝者體體面面的離開。」3年前任賽男從河南鄭州某大學電子商務科系畢業，進入殯葬用品銷售行業，從...

控制環境汙染 上海將設立碳排放權交易系統

大陸生態環境部部長黃潤秋3日表示，將在上海設立期待已久的全國碳排放權交易系統（ETS），並在武漢設立註冊登記系統。該機制...

兩岸微流行／上海健身卡有「後悔藥」

不少人第一次走進健身房，本來只想看看，結果在銷售人員的遊說下，一衝動就花大錢辦了健身卡，等到走出健身房那一刻，才感到後悔...

元旦消費熱 廣州商圈人流爆棚

元旦假期，「千年商都」廣州點爆消費熱潮，再次出現往年熟悉的人潮湧動場面，不僅廣州地鐵在12月31日創下2020年度客流新...

減緩消融 冰川「蓋被子」

經過近半年試驗和研究，中國科學院西北生態環境資源研究院科研人員發現，利用人工措施，為冰川「蓋被子」，能夠在冰面阻擋太陽輻...

山珍海味碰撞 串起滇台情緣

元旦期間，在雲南省昆明市舉行的「昆台美食文化」交流活動上，一對夫妻所在的台灣美食展台格外惹人矚目。展台的主人張倍榮來自台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。