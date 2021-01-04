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哈爾濱冰雪博覽會 雲端上交流

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
元旦假期，「流光溢彩」的哈爾濱冰雪大世界彷彿冬日裡的童話世界，吸引許多市民遊客觀賞遊玩。圖為遊客在哈爾濱冰雪大世界園區的雪牆邊留影。（新華社）
元旦假期，「流光溢彩」的哈爾濱冰雪大世界彷彿冬日裡的童話世界，吸引許多市民遊客觀賞遊玩。圖為遊客在哈爾濱冰雪大世界園區的雪牆邊留影。（新華社）

為期1個月的2021哈爾濱線上冰雪博覽會3日在哈爾濱開幕，境內外近500家企業和品牌參展，在「雲端」走起國際路線。

中新社報導，每年11月持續到次年4月，哈爾濱有5個月超長冰雪季。以此為基礎，哈爾濱冰雪博覽會通過線上搭起境內外專業化的冰雪經貿合作交流平台，進一步推動冰雪產業高質量發展。

本屆展會以「新格局中謀發展，冰雪經濟促振興」為主題，在疫情防控常態化階段以數字賦能，採用全線上方式進行，精心設計「雲開幕」、「雲洽談」、「雲簽約」、「雲推介」、「雲直播」、「雲發布」、「雲體驗」7大板塊。

展會突出冰雪特色，設置冰雪設備器材、冰雪服裝服飾、冰場雪場周邊、冰雕工具、冰雪旅遊、寒地食品等展示專區。特別是首次增設「冰雕工具展區」，名刀雕塑、松宵冰雕、太陽島風景區等知名冰雕企業亮相。

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