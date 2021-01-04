哈爾濱冰雪博覽會 雲端上交流

大陸北京順義區一對婆媳近日確診感染新冠肺炎（COVID-19）後被送至醫院接受治療，該家庭裡八個月大的嬰兒和新手爸爸則入住隔離酒店。不過，吃慣母乳的嬰兒拒絕吃奶粉，使新手爸爸心急如焚。當地的中華全國婦女聯合會分部得知情況後，四處為嬰兒尋找合適的母乳，而當地多名女子伸出援手，合力為嬰兒提供母乳。

2021-01-03 18:37