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山珍海味碰撞 串起滇台情緣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
來自台灣的張倍榮（左）與妻子王暉（右）在昆台美食交流活動展台烤製台灣香腸。（中新社）
來自台灣的張倍榮（左）與妻子王暉（右）在昆台美食交流活動展台烤製台灣香腸。（中新社）

元旦期間，在雲南省昆明市舉行的「昆台美食文化」交流活動上，一對夫妻所在的台灣美食展台格外惹人矚目。展台的主人張倍榮來自台灣屏東，妻子王暉是昆明本地人。兩人都已年過五十，但時尚的穿著打扮讓他們顯得年輕有活力。

中新社報導，張倍榮說，「我和妻子是因為『吃』才走在一起的。」1999年，他從台灣到雲南遊玩，在搜尋當地特色美食的過程中偶遇王暉。兩人「一個會做菜，一個會品菜」，美食促成了這份「滇台情緣」。二人結婚後，張倍榮扎根昆明，夫妻二人開起主營野生菌火鍋和台灣養生火鍋的餐飲店。

張倍榮說：「我來雲南已經20多年，嘗過這裡太多的美食，但最愛的還是過橋米線，每次吃都充滿儀式感，而且它本身還蘊含著故事和文化。」他表示，之所以會選擇在昆明經營餐飲業，是被雲南的山產所吸引。

「雲南野生菌在台灣名氣很大，一些高檔宴席上都少不了它們。」談及雲南和台灣的飲食文化，王暉的話匣子就再也關不上了。她認為，滇台兩地都擁有多樣的氣候和地貌，產出的食材都十分優秀，而區別在於台灣臨海所以更注重「海的味道」，雲南靠山則更講究「山的味道」。

原本相隔兩地的張倍榮與王暉因美食結緣，他們也希望能通過美食促進兩岸交流。往年，他們都會通過台灣的美食協會邀請數位台灣廚師到雲南交流。「到現在已經有上百位台灣廚師來過雲南了。他們會在這裡收集優質的食材，與雲南廚師交流、切磋。但可惜因為疫情，今年的交流活動沒能成行。」王暉有些遺憾地說。

在此次2020昆台美食文化交流活動中，來自台灣和昆明市14個縣（市）區的美食餐飲代表人士共聚一堂，展示各具特色的地方美食，交流獨特的烹調技藝技巧。

火鍋 夫妻

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