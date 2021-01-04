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元旦消費熱 廣州商圈人流爆棚

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
元旦假期，「千年商都」廣州再次出現往年熟悉的人潮湧動場面，多個購物中心萬頭攢動，天河路、北京路等商圈受到市民遊客的青睞。圖為天環購物中心。（中新社）
元旦假期，「千年商都」廣州再次出現往年熟悉的人潮湧動場面，多個購物中心萬頭攢動，天河路、北京路等商圈受到市民遊客的青睞。圖為天環購物中心。（中新社）

元旦假期，「千年商都」廣州點爆消費熱潮，再次出現往年熟悉的人潮湧動場面，不僅廣州地鐵在12月31日創下2020年度客流新高，達1139.9萬人次；而且多個購物中心「人流量爆棚」，尤其是天河路、北京路等商圈受到了市民遊客的青睞。

中新社報導，元旦假期，廣州市民、遊客或舉行家庭聚會，或好友相約，消費購物迎新年。廣州市區各大商場、餐飲門店等也藉機推出優惠促銷活動，激發市民的消費熱情。

據統計，僅天河路和北京路在2020年12月31日跨年夜人流量就已突破31萬人次；截至1月1日24時，北京路全天客流量逾50萬人次。「人流量的增幅預計超一成，到店顧客以遊客和青年情侶為主，營業額也較平時周末和耶誕節有大幅增長。」位於天河路商圈的全球知名美妝連鎖店絲芙蘭店員說。

天河路商圈的人流量自跨年夜開始，就明顯增多，包括正佳廣場、太古匯、天環廣場、天河城等大型購物中心，無論餐飲、服飾、美妝、潮玩乃至各類景點等門店外都有大批消費者在排隊。

據廣州市文化廣電旅遊局通報，元旦假期該市共接待遊客501.94萬人次，同比恢復94.79%，實現旅遊業總收入38.45億元（人民幣，下同）。

廣東省文化和旅遊廳3日通報稱，據初步測算，截至1月3日14時，2021年元旦假期3天全省共接待遊客1169.1萬人次，同比恢復75.5%（按可比口徑），旅遊總收入67.5億元。

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