減緩消融 冰川「蓋被子」

經過近半年試驗和研究，中國科學院西北生態環境資源研究院科研人員發現，利用人工措施，為冰川「蓋被子」，能夠在冰面阻擋太陽輻射和冰面的熱交換，達到減緩冰川消融之勢的目的。

新華社報導，中科院西北研究院研究員王飛騰指出，2020年8月，他和團隊成員在位於四川省阿壩藏族羌族自治州黑水縣境內的達古冰川消融區建立了500平方公尺的試驗區。他們為試驗區覆蓋了一層環保綠色的土工布，以起到隔熱效果，減緩冰川消融。

王飛騰團隊發現，「蓋被子」區域的冰體消融速度減緩。「『蓋被子』的地方比不『蓋被子』的地方冰的厚度高了一米，這高出來的一米就是『蓋被子』的效果。」王飛騰介紹。

該團隊還採用了冰川3D激光掃描雷達對冰川進行測量，進一步定量研究冰川「蓋被子」試驗的效果，為接下來冰川消融減緩試驗提供精確的數據支撐。

王飛騰表示，當前全球很多國家對冰川研究主要集中在變化過程、機理和未來變化預估等方面，而在應對冰川消融的工程措施方面，研究相對較少。

王飛騰說：「中國面積小於1平方公里的小冰川很多。一旦小冰川呈現全面消融態勢，不加以人工干預，則很難逆轉，因此需要科技工作者不斷探索和嘗試新辦法，以減緩氣候變化對冰川帶來的影響。接下來，還將在受氣候變化影響顯著的冰川和旅遊價值豐富的冰川試驗和推廣人工覆蓋隔熱的措施。」