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母確診新冠肺炎後嬰兒遭隔離不肯吃奶粉 5女接力送上母乳

香港01 / 朱加樟
多名女子為嬰兒提供母乳。圖／北京日報
多名女子為嬰兒提供母乳。圖／北京日報

大陸北京順義區一對婆媳近日確診感染新冠肺炎（COVID-19）後被送至醫院接受治療，該家庭裡八個月大的嬰兒和新手爸爸則入住隔離酒店。不過，吃慣母乳的嬰兒拒絕吃奶粉，使新手爸爸心急如焚。當地的中華全國婦女聯合會分部得知情況後，四處為嬰兒尋找合適的母乳，而當地多名女子伸出援手，合力為嬰兒提供母乳。

大陸媒體報導指出，當時正在放產假的許月得知消息後，隨即整理好封閉保存的20袋凍母乳。工作人員對個母乳儲存袋進行消毒後，再送到嬰兒和新手爸爸的房間裡。在徵集母乳的同時，工作人員還跟酒店調來了一台帶冷凍層的冰箱，方便儲存剩餘的母乳。嬰兒聞到了熟悉的味道，立即抱著奶瓶猛吸，吃飽後就睡覺。除了許月外，還有另外四位女子為嬰兒提供母乳。

與此同時，來自當地政府也為新手爸爸送上新年大禮包，內裡的物品包括嬰兒床、床墊、被子、溫奶器、玩具、衣服等。工作人員表示，「目前只有一個新手爸爸在照顧小寶貝，我們的兒保醫生一對一幫助指導他怎麼照顧小嬰兒、怎麼餵養，提醒孩子爸爸儲存母乳、加熱母乳的注意事項。」

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文章授權轉載自《香港01》

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