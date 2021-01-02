稱賓館有鬼、20歲女暑期打工1天後輕生 父母獲賠56萬

中國江西某大學的20歲大一學生娟娟（化名），今年7月受聘到湖南永州市道縣某補習班打暑期工，其後卻在當地的賓館跳樓自殺。賓館老闆娘透露，娟娟曾懷疑房間有鬼、被安裝攝像頭等，要求與她同床睡覺。

其父母事後將補習班負責人和賓館老闆訴至道縣法院，索賠人民幣102餘萬元（約新台幣420萬）。道縣法院近日審理認為，娟娟死亡主要是其自身原因導致，應承擔主要責任，遂判定補習社及賓館向死者家屬賠償共逾13萬元（約新台幣56萬）。

娟娟今年6月底參加一家名為「投桃報李」的公司組織的面試，並受聘為該公司暑期補習班的培訓老師，被分到李某欣的教學團隊，需在7月10日前趕到道縣開辦培訓班。她於7月6日凌晨與李某欣從南昌乘坐列車到達永州，再與他人拼車到道縣縣城，並乘坐客運班車到達道縣橋頭鎮。

兩人當晚因覺得賓館太貴，於是在橋頭幼兒園園長的家中吃飯留宿。李某欣翌日帶娟娟做補習班的前期準備工作，將公司郵寄的物資搬到幼兒園，惟娟娟認為自己不是做苦力，更通過微信向父親抱怨當地條件差、工作辛苦，還表示與他人相處不好。

娟娟最終於7月8日決定回家，並獨自坐車回到道縣縣城入住銀泉賓館。老闆娘彭某當晚多次要求娟娟登記，但後者懷疑賓館安全性、房間「有鬼」要換房間等，直到彭某表明沒有身份證不能入住，娟娟才拿出身份證登記。彭某翌日上午7時許，發現娟娟倒卧在賓館門前。經鑑定，死者生前從高處墮落至重型顱腦損傷：顱骨骨折、顱內出血、腦挫裂傷而死亡，符合自殺。

死者家屬事後向「投桃報李」公司及賓館索償。道縣法院審理認為，娟娟自身行為能力和精神認知能力已達到成年人標準，屬於完全民事行為能力人，應對自己的行為後果負責；她深夜獨自上賓館樓頂天台後墮樓死亡，其死亡後果主要是其自身原因導致，應由其自身承擔主要責任。

法院指出，「投桃報李」公司工作安排不當，包括未有與幼兒園提前協商好開辦培訓班事宜、沒有接待點等，對娟娟的死亡具有一定的誘發原因；銀泉賓館樓頂設置的圍牆高度只有96厘米，不足以防止意外墮樓，涉存在管理疏忽。法院酌定，「投桃報李」公司股東李某、冷某承擔10%的責任，共同賠償8.9萬；銀泉賓館承擔5%的責任，賠償人民幣4.4萬（約新台幣18萬）；娟娟自身承擔85%的責任。

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文章授權轉載自《香港01》