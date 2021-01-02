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一家三口把病房當家住6年 最終獲醫院賠償200萬元

香港01 / 林芷瑩
中國北京市男子田某卻因與醫院存在糾紛，於是將病房當成家，連父母亦一同搬入，佔用病房長達6年之久，成為「病房釘子戶」。 圖／香港01
中國北京市男子田某卻因與醫院存在糾紛，於是將病房當成家，連父母亦一同搬入，佔用病房長達6年之久，成為「病房釘子戶」。 圖／香港01

相信大部分人都希望身體健康，如非必要都避免住院，中國北京市男子田某卻因與醫院存在糾紛，於是將病房當成家，連父母亦一同搬入，佔用病房長達6年之久，成為「病房釘子戶」。院方最終將其訴至法院，田某一家三口直至近日才搬離。

2014年，田某因噁心、嘔吐2個月，行走不穩9天，於是在北京一家三甲醫院的醫學中心住院治療，田某的父母隨同照顧。手術後，田某認為醫方診療不當，拒不支付醫療費，遂長期獨佔一間病房。田某與父母以病床為「家」，更將鍋碗瓢盆、柴米油鹽等生活用品搬入病房，甚至連春節過年都沒有離開。

醫學中心去年將田某訴至北京市西城法院，要求其離院。考慮田某家庭經濟困難等現實情況，醫學中心在訴訟期間撤回截至2018年7月共計人民幣126萬（約新台幣540萬）醫療費的訴訟請求。根據司法鑑定的意見，田某病情基本穩定，已符合出院標準。西城法院審理後，判決田某騰退病床，辦理出院手續，惟判決生效後他仍然拒絕搬走，醫學中心遂向法院申請強制執行。

雖然騰退病床一案仍在執行，但田某今年仍以醫療損害責任糾紛為案由，起訴醫學中心。司法鑑定認為，醫學中心的過錯與田某的損害後果存在一定的因果關係，醫方負輕微責任。北京西城法院據此判決醫學中心承擔20%的侵權責任，賠償田某醫療費、殘疾賠償金等共計人民幣48.2（約新台幣200萬）餘元。

西城法院執行局承辦法官羅勝利指出，和醫院有糾紛完全可以通過合理合法的渠道解決，不能將病房當成家並以此要挾；據院方出具的出院證，田某新出現病情可以隨診治療，並非必須住院，田某一家佔據的不僅是床位，更可能是別人的生存機會。

羅勝利近日帶領12名執行人員前往醫學中心，分別為清點賠償款項及田某的轉移工作。田某的父母最終同意收到賠償後主動騰退病床。經院方檢查田某的身體，並再次確認生命體徵平穩後，救護車最終將一家三口送回老家。

延伸閱讀：

女康復後與親屬霸佔病房6年 法院對「病房釘子戶」強制執行

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文章授權轉載自《香港01》

北京 人民幣 春節 救護車

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