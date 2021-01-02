極寒低溫-15度！工作人員卻「到家拆暖氣」全網罵翻

近日因霸王及寒流來襲，全台各地都出現低溫特報，在如此寒冷的天氣中，位於中國山西臨沂卻被爆出，該村幹部為了達成政府的環保政策，不顧當地的最低溫已來到-15度，直接到村民家中拆除暖爐，引起了網友爭議。

據《沸點視頻》影片中可見，中國政府為改善空氣品質，便頒布「禁燃規定」，表示只要位在禁燃區內，一律禁止使用燃煤和蜂窩煤。對此，中國山西臨沂村的村負責人則需挨家挨戶拆除暖爐、沒收煤炭。

雖是為環保實行的規定，但日前卻有爆料網友指出，該村莊內許多農村家庭根本無法負擔電暖的費用。對於網友的指控，該鎮的政府工作人員表示，對於經濟較困難的低收入戶，政府會統一配備；而選擇煤改電的村民，政府也會補貼電費。

此報導一出，仍有不少網友留言批評，「你可知道大暖入戶費多少錢嗎？就留口子每家要超萬元計算！更別說還得補裝暖氣，年年交取暖費。普通的人家，哪裡捨得這麼貴」、「雖然有補貼，但是對於普通家庭，還是用不起 我老家就是」、「煤炭有現成不花錢的，但是電費用了就得交，農村房子比較寬敞，冬天真的很費電」。