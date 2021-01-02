北京要求 所有新入職員工均須持核酸陰性證明

新的一年，北京又有防疫新規定。北京市政府新聞發言人徐和建1日宣布，為進一步做好常態化疫情防控工作，自即日起，在新冠肺炎疫情防控期間，所有新入職員工，都必須持有入職當日（含）前3日內核酸檢測陰性證明。

據新京報報導，新入職員工提供陰性證明後，在測溫正常且做好個人防護的前提下，方可進入單位工作，並遵守各項防控要求。

北京近期又出現新一波本土感染疫情，截至1日累計報告本地確診病例已達25例。目前北京全市已有朝陽區漢庭酒店大山子店、順義區南法信鎮西杜蘭村等五地被列為中風險地區。

為防控疫情，北京也宣布，將在農曆春節前，對涉及進口冷鏈物品的口岸一線海關檢驗檢疫人員；口岸裝卸、搬運、運輸等相關人員；國際和國內交通運輸從業人員等九類重點人群緊急施打新冠疫苗，預計人數將達20萬人。