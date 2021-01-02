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陸首例英變種病毒患者 專家：症狀輕到無需關注

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏稱，上海發現的首例感染英國變種新冠病毒患者，症狀非常輕微。中新社
上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏稱，上海發現的首例感染英國變種新冠病毒患者，症狀非常輕微。中新社

上海傳出大陸首例感染英國變種新冠病毒的確診病例引發關注，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏表示，該病例沒有任何特殊，患者的症狀非輕微到不需要他關注。而且這名患者核酸已轉為陰性，離開隔離病房了。

昨天傳出，一名23歲的女學生，上個月中從從英國搭機返回上海，日前證實感染英國變種新冠病毒，為中國大陸首宗病例，引發高度關注。

對此，張文宏1日晚間在微博發文表示，上海疾控檢測到第一株VOC毒株，就立即向中國疾控申報，並且在中國疾控的官方雜誌China CDC Weekly （中國疾控周報）上向全球發布。

張文宏同時是復旦大學附屬華山醫院感染科主任。他表示，這是一個常規動作，證明對於變異病毒株中國目前具備非常強的監測能力。

他強調，這個病例其實沒有任何特殊，和任何一個感染了新冠病毒肺炎的其他患者沒有區別。

張文宏說，「為了打消大家的疑慮。我特地去翻看了這個患者的病歷，因為沒有任何特殊，所以原來根本就沒有注意。這個病例的症狀非常輕微，輕微到不需要我關注。這個患者目前已經核酸轉陰，離開隔離病房了。」

張文宏指出，變異病毒不會有任何臨床上的特殊性，傳播力可能會略微有所增加，但目前的隔離措施、檢疫方法都很有效。（變種病毒）對於疫苗的逃避作用目前沒有被發現，大概率也不會。等疫苗上市後希望能盡快控制疫情，減少疫情傳播中病毒通過變異逃避疫苗保護的機會。

新冠肺炎 COVID-19

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