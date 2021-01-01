31日，隨著數輛汽車緩緩駛入香（香格里拉）麗（麗江）高速公路，該條高速公路試通車。迪慶藏族自治州副州長李清培在試通車儀式上表示，歷經5年多的建設，香麗高速香格里拉至沖江河段順利建成試通車，結束了雲南迪慶藏族自治州不通高速公路的歷史。

中新社報導，香麗高速公路項目是北京至西藏高速公路西寧—麗江聯絡線（G0613）的組成路段，是大陸交通運輸部「綠色低碳公路主題性試點項目」，也是雲南省海拔最高的高速公路、雲南省第一條以PPP模式（政府和社會資本合作）投資建設的高速公路項目。項目起於香格里拉市以南益松村，止於大麗高速白漢場互通，全長140.305公里，主線長124.55公里。

高速公路的建設創下了兩個「世界第一」。一是虎跳峽金沙江特大橋為獨塔單跨地錨式懸索橋，該橋建成後為同類橋型跨度世界第一。二是虎跳峽地下互通為大陸高速公路第一次採用。