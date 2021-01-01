川藏鐵路拉林段 正線軌道鋪通

12月31日，在西藏林芝市尼洋河畔的新建林芝火車站，川藏鐵路拉薩至林芝段（簡稱拉林鐵路）最後一段軌排順利鋪設，這標誌著拉林鐵路399.61公里的正線軌道全部鋪通，西藏東南地區結束無鐵路歷史。

中新社報導，拉林鐵路正線全長435.5公里，於2014年底開建，經貢嘎縣、乃東區、朗縣、米林縣等，全線47座隧道、120座橋梁，並16次跨越雅魯藏布江，橋隧比高達74%，是西藏首條電氣化鐵路。

西藏鐵路建設有限公司工程部負責人李永亮說，拉林鐵路的鋪通，為2021年6月30建成通車奠定了堅實基礎，將進一步改善西藏交通路網布局，為當地經濟建設發展注入新的活力，也為川藏鐵路林雅段（林芝至雅安）提供便捷的運輸通道。

目前西藏七市地中，拉薩、那曲、日喀則已通火車，山南、林芝已通鐵路。中鐵十一局集團拉林鐵路鋪架項目經理沈育斌曾經參與了西藏第一條鐵路青藏鐵路的施工建設，他認為，拉林鐵路的建設難度以及建設物資運輸難度大於青藏鐵路。

「青藏鐵路走線與青藏公路基本一致，物資運輸交通條件較好，而拉林鐵路多位於雅魯藏布江兩岸的峽谷地帶，崇山峻嶺為施工帶來了很多阻礙。沈育斌說，鋪架團隊創新使用實時監控、列車報警、隧道內機車定位等功能，保障了鋪架施工人員的安全和工程的順利進行。