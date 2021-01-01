粵港澳大灣區 規劃試行自駕遊

沒有最離譜，只有更離譜！大陸不時傳出低俗婚鬧事件，早前更有文章瘋傳，指1名新娘於大婚當日遭反鎖房內，被7名突然衝進的陌生男子上下其手，試圖將其身上衣服脫去，過程猶如性侵。事實上，該文章及相關圖片只屬舊文「回帶」，均非近日發生，不過仍有不少網民狠批婚鬧的不文明風氣。

2020-12-31 21:47