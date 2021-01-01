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北京軌道 3交通新線開通
自31日早班車起，北京軌道交通房山線北延、16號線中段、有軌電車T1線開通試運營。北京軌道交通路網運營線路達24條，總里程突破700公里，增至727公里。
中新社報導，新開通的北京房山線北延全長約4.8公里，共設4座車站。開通後，乘客可在北京南三環與南四環之間的首經貿站換乘10號線，便捷房山地區及豐台科技園地區居民出行。
同日開通的16號線中段，延續已有16號線「古韵京廊」的設計理念，16號線中段車站裝飾傳統中式紋樣，體現文化古都的城市特性。
地鐵16號線中段長度10.9公里，共設7座車站，本次開通5座車站，其中國家圖書館站可實現16號線與既有線路4號線、9號線的換乘。16號線中段與北段貫通後，有助於緩解北京西北部交通壓力。
此次開通的還有位於北京經濟開發區的有軌電車T1線，全長13.25公里，共設15座地面車站，貫穿北京經濟開發區各大產業基地和重要功能區，彌補區域南北走向快速交通能力不足的問題。
值得一提的是，此次新開通的16號線中段，增加雙源雙視角安檢設備，並將分階段試點人工智能判圖系統，實現對掃描圖像的快速智能識別，提升安檢效率；房山線北延、16號線中段均在車站內配置自動體外除顫儀（簡稱AED），保障民眾生命安全。
截至2019年底，北京軌道交通路網運營線路23條、總里程達699.3公里；客運量達39.5億人次，日均客運量為1035萬人次，排名世界第一。
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