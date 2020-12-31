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人妻被上司要求陪客飲酒醉到酒精中毒抽搐吐血 公司：她自願的

香港01 / 撰文／李納德
黃女陪客戶飲酒後飲到酒精中毒，回家不停抽搐吐血。（微博影片截圖）
黃女陪客戶飲酒後飲到酒精中毒，回家不停抽搐吐血。（微博影片截圖）

大陸酒桌文化為人詬病，可惜是職場潛規則，迫得很多人就範。日前，長沙一名女子下班後被「領導」要求陪中年男客人吃飯應酬，去到才知道是陪酒。她回家時醉得不省人事，丈夫見她不停抽搐吐血，送院後發現是急性酒精中毒，氣得要為妻子討公道，反令妻子被移除出公司群組。公司反指事件另有版本，強調飲酒屬「自願行為」。不過，許多網民看完經過都同情黃女，認為事主已很好運，「要是不是酒精中毒，就被男客戶帶去賓館了吧？」。

事發於12月23日，湖南長沙李先生原本打算接黃姓妻子下班，惟妻子突然被阻收工，「後面她領導突然跟她講，就是先別走，下午陪他們公司的一個老總，和他們去吃個飯」。上司當時只談到去吃個飯，但妻子到飯局才知道原來要陪男客戶飲酒。李先生後來從妻子電話發現，是一名劉總的客戶要求妻子出席。

黃女受訪稱當時根本不想去，但「上級領導」要她出席，因為對方是公司重要客戶，怕影響工作也不好拒絕，但如果一開始就知道是陪喝酒就不會去。李先生之後打了30多通電話妻子都沒接，直至6個小時後，妻子回家醉得不省人事，更不停抽筋吐血。從影片可見，黃女躺在梳發上，抖來抖去又不停吐血。

李先生稱：「我接到她的時候，她已經完全站不穩，走兩步摔一跤。」可惜整個過程公司都沒有一個人行出來送她回家。李先生馬上叫救護車，送院後發現是急性酒精中毒及應激性胃炎。

當天公司除了黃女外，還有1男1女同事赴會，陪一名50、60歲男客戶吃飯時就黃女喝了2瓶紅酒，其後又被拉去唱K。客戶拉着黃女，要她和另一名女同事陪搖骰喝酒，其間再喝下很多紅酒。李先生認為下班陪客飲酒不是妻子工作範疇，向妻子公司討公道，惟發訊息給領導對方「已讀不回」，公司不但沒人出面，還將妻子踢出所有工作群組。

陸媒向該公司湖南工蟻互聯網科技有限公司查詢，綜合管理部負責人稱無法跟該員工取得聯絡，而且陪客戶飲酒一事「是她自願的」。公司找來同場的另一個女同事出來交代，她強調「由頭到尾都沒有給她灌過一次酒」。

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文章授權轉載自《香港01》

中毒 酒精 紅酒

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