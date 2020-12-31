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一級保護動物 德陽首次拍到 羚牛成群覓食

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北─德陽報導
大陸大熊貓國家公園什邡管理總站，首次以視頻拍到羚牛的珍貴身影。圖／本報四川德陽傳真
大陸大熊貓國家公園什邡管理總站，首次以視頻拍到羚牛的珍貴身影。圖／本報四川德陽傳真

日前，大陸大熊貓國家公園四川德陽什邡管理總站的工作人員，在視頻中即時監控到鎣華山山頂附近，出現多頭的一級保護動物羚牛。據悉，這是該站首次通過視頻拍到羚牛的珍貴影像。

為了捕捉野生動物的蹤跡，大熊貓國家公園什邡管理總站去年在園區內安裝了多個攝像頭，本月18日在視頻中即時看到羚牛的身影。

總站負責人王戈說，當天發現了10多頭羚牛，這群羚牛從上午到下午6點陸陸續續出現。從監控中可以看見，雪地裡，有單獨的小牛悠閒散步，有成群的成年羚牛結伴而行，其中有的體型較大，體重約有幾百公斤。

據了解，羚牛棲息於2500米以上的高寒地區，喜歡群居，屬牛科食草動物。體型雄健，肩高110－120釐米，雄性體重可以達400公斤，最大者肩高可達2米、重達1噸。羚牛數量非常稀少，在大陸僅存數千頭，是一級保護動物。

工作人員分析，由於近段時間持續降溫，山區接連降大雪，羚牛從高山向低海拔覓食，所以才有了監控中的畫面。之前，當地通過紅外線照相機曾經拍到過羚牛，這次即時監控到成群的羚牛，實屬珍貴。

目前，當地已安排科研人員上山，追蹤研究羚牛的活動情況，同時加強園區巡查，保障安全。

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