涉台檢察工作 福建創新推行「123」

近年來，福建省檢察機關創新涉台檢察工作，促進兩岸融合發展，服務和保障台胞台企合法權益，涉台檢察工作已成為福建檢察機關的重要特色和亮點品牌。

據中新社報導，福建省人民檢察院副檢察長葉燕培近日表示，福建圍繞司法服務+司法保障+司法交流，創新推行123（即一條主線+兩個平台+三項主業）涉台檢察工作模式。

一條主線，即2018年福建率先公布《關於進一步加強涉台檢察工作依法保障台胞台企合法權益的意見》，對涉台檢察工作起到了引領、提升作用。

在建設兩個平台方面，葉燕培介紹，福建著力打造海峽兩岸檢察制度研討會交流平台，連續五年舉辦海峽兩岸檢察制度研討會，組織開展兩岸交流參訪近400人次；打造涉台檢察展示平台，在廈門鼓浪嶼檢察院舊址建設福建涉台檢察展示平台，展現對台方針政策、閩台融合發展、兩岸交流互助及合法權益保障等內容。截至目前，平台已接待兩岸法律人士、在閩台胞台商及各界人士等21批315人，成兩岸民間司法交流重要基地。

日前，部分省市檢察機關涉台檢察工作現場會在廈門舉行，與會代表先後考察漳州龍海市人民檢察院涉台檢察聯絡室及兩岸青年創業基地、廈門海滄涉台社區矯正中心檢察聯絡室等，並與涉台檢察聯絡員面對面交流。 與此同時，福建聚焦三項主業，加強司法互助工作。葉燕培指出，近三年，全省檢察機關共辦理對台司法互助案件281件；有關部門共同協調解決涉及台胞台企合法權益的矛盾糾紛，發放涉台企台商檢察建議書15份，化解矛盾糾紛31件。

據披露，2019年，共辦理涉台民事檢察案件4件，對涉及1名台籍被申請人的申訴案件，依法作出不支持監督申請決定；對裁判正確的涉台案件，耐心向當事人釋法說理，促進服判息訴。