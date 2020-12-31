「90後」台灣夫妻 登陸直播帶貨

福建漳州電商直播產業園的直播間裡，「90後」台灣青年夫妻簡仲翊和廖晨婷首次在鏡頭前當起了主播，推銷著當地的百香果、地瓜等特色農產品。

據中新社報導，今年8月在台灣登記結婚的簡仲翊和廖晨婷，三個月後登陸。剛結束新冠肺炎疫情防控下的隔離期，他們就抓住機遇，報名參加了2020兩岸農產品主播實訓營。對他們而言，這是瞭解大陸與大陸電商業態的好機會。

「電商和直播是不可忽視的機遇，我和丈夫都對此很感興趣。」廖晨婷說。經過幾天課程實訓，夫妻二人的直播帶貨初體驗有模有樣，他們向網友展示、介紹產品，並與網友熱絡互動。

開啟大陸新生活前，簡仲翊和廖晨婷曾在日本東京求學、工作多年，分別從事餐飲運營和平面設計。此番二人毅然來到漳州市南靖縣，進入廖晨婷父親在此創辦的青梅深加工出口企業，助力拓展內銷。

為什麼選擇登陸？小倆口給出了他們的切身考量：一是疫情對他們原來的工作生活產生影響，而父輩的食品企業逆勢增長；二是大陸疫情穩定後，電商直播產業脫穎而出，市場可觀。

廖晨婷父親廖興邦創辦於1997年的漳州森泉食品有限公司，是一家從事農副產品加工的專業化科技型企業，每年醃製青梅近1萬噸。廖興邦說，當初由於這裡靠近「中國青梅之鄉」詔安縣，加之港口、勞動力等方面優勢，而選擇扎根南靖。

公司車間內，幾十名工人忙於對青梅進行去核、清洗、醃製、包裝。廖興邦說，公司加工生產的青梅、生薑等產品主要出口日本；作為出口型企業，今年疫情對公司生產經營影響較小，銷量不減反增。

近年來，漳州森泉食品有限公司更是扎根大陸，擴大內銷。於是，該公司創建了自主品牌「村子口」，嘗試線下和線上並行，開拓內銷市場。

在廖興邦看來，相比國際市場，大陸經濟發展與日俱增，是必須開拓市場，這讓年輕人有很大的發揮空間。

「大陸市場以長遠來看預期可靠，政府方面也很支持電商，這些都是最吸引我的。」站在父親一旁廖晨婷說道。簡仲翊也表示大陸人多地廣，對台灣青年來說有很多商機存在，只要你肯來。 為傳統食品企業注入新活力，簡仲翊和廖晨婷信心滿滿。在公司裡，他們分別負責企業的大陸事務發展和電子商務，並為企業謀劃未來青梅文化旅遊的融合發展。 公司展廳內，各種口味、各種包裝的調味梅、梅餅、梅干等產品琳瑯滿目。

廖晨婷指著產品說，青梅製品在日本是深受喜愛配飯佐料，而在中國習慣當休閒零食，「這需開發和改良出口味相宜、契合電商新產品，而我和丈夫在包裝設計與營銷文案上比較擅長。」