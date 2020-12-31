「烹」然心動 昆台美食文化交流

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北─昆明報導
「山珍海味記住鄉愁－2020昆台美食文化交流活動」，前天在昆明市官渡古鎮開幕。圖／本報雲南昆明傳真
「山珍海味記住鄉愁－2020昆台美食文化交流活動」，前天在昆明市官渡古鎮開幕。圖／本報雲南昆明傳真

「山珍海味記住鄉愁－2020昆台美食文化交流活動」，前天在雲南昆明市官渡古鎮開幕。活動以昆明和台灣最具代表性的美食為主要核心內容，以「烹」然心動為主題，來自台灣和昆明市14個縣（市）區的美食餐飲代表人士，共聚官渡古鎮，展示各具特色的地方美食，交流獨特的烹調技藝技巧。

活動從2020年12月29日持續至2021年1月1日元旦，為期4天。內容包括昆台兩地特色美食展示，特色美食製作，非遺、文創展示及體驗等，民眾可以品嘗美食，現場體驗台灣與昆明「山珍」與「海味」結合的美食文化。現場展示的台灣經典土鳳梨酥，鳳梨餡由台灣空運過來。新鮮製作的蛋黃酥，芋頭酥等，引得眾多民眾圍觀與品嘗。

「山珍海味記住鄉愁－2020昆台美食文化交流活動」，前天在昆明市官渡古鎮開幕；活動現場，民眾圍觀與品嘗台式經典美味（圖）。圖／本報雲南昆明傳真
「山珍海味記住鄉愁－2020昆台美食文化交流活動」，前天在昆明市官渡古鎮開幕；活動現場，民眾圍觀與品嘗台式經典美味（圖）。圖／本報雲南昆明傳真

活動以互聯網為平台，採取線上線下相結合的方式，通過「雲」上傳情。線上活動圍繞昆明美食文化、歷史文化、民族文化、非遺文化、旅遊文化等，展示昆明市14個縣（市）區及陽宗海度假區的區域經濟、人文、歷史特色，以及台企台胞在昆明生活情況。

昆明市台辦主任王蓉指出，本次交流活動將台灣的「海味」帶到了昆明，讓昆明老百姓看得到、嘗得到台灣的美食，在家門口就能體驗到台灣的風土人情。

王蓉介紹，雲南菜也稱「滇菜」，因雲南有著「一山分四季十里不同天」的美景，也有「一天吃四季，十餐不同味」的美食。眾多的少數民族、得天獨厚的氣候及自然資源，造就雲南千百年來獨樹一幟、具有鮮明的民族和地方特色的美食文化。

昆明作為雲南的省會，是各種雲南菜式及小吃的匯集處，米線就是昆明人的「麥當勞」，鮮花、野菜、蟲子是原生態的饋贈，而野生菌則是大自然賜給人類的山珍，形成了昆明獨特、豐富，讓人留連忘返的山珍美味。台灣四面臨海，食材以海鮮為主，美食繼承了中華美食的傳統，同時融入了日本、韓國等國美食特色，形成了開放多元的美食文化。昆明豐富的有機食材與台灣高超的烹飪技藝的巧妙結合與創新，淋漓盡致地體現了「山珍」與「海味」完美融合。

鳳梨酥 麥當勞

延伸閱讀

邁進全力拚觀光 打造高雄旅遊品牌

雲南香格里拉森林大火 延燒三天仍未撲滅

五月天演唱會、桃園跨年明天拚場 桃市府加強流攤稽查

弘光餐旅系學生烹調課剩餘食材變美食 義煮義賣幫弱勢

相關新聞

一級保護動物 德陽首次拍到 羚牛成群覓食

日前，大陸大熊貓國家公園四川德陽什邡管理總站的工作人員，在視頻中即時監控到鎣華山山頂附近，出現多頭的一級保護動物羚牛。據...

「烹」然心動 昆台美食文化交流

「山珍海味記住鄉愁－2020昆台美食文化交流活動」，前天在雲南昆明市官渡古鎮開幕。活動以昆明和台灣最具代表性的美食為主要...

陸援助物資 塞爾維亞淚謝

今年疫情期間，大陸曾援助塞爾維亞不少物資，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）還為此在鏡頭前含淚表示感...

逾7成認同「戰狼外交」 近8成陸民：中國國際形象變好了

《環球時報》旗下的環球輿情中心日前以「中國人看世界」為主題所進行年度民意調查顯示，逾七成受訪者認同北京的「戰狼外交」，更...

「90後」台灣夫妻 登陸直播帶貨

福建漳州電商直播產業園的直播間裡，「90後」台灣青年夫妻簡仲翊和廖晨婷首次在鏡頭前當起了主播，推銷著當地的百香果、地瓜等...

涉台檢察工作 福建創新推行「123」

近年來，福建省檢察機關創新涉台檢察工作，促進兩岸融合發展，服務和保障台胞台企合法權益，涉台檢察工作已成為福建檢察機關的重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。