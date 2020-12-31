「烹」然心動 昆台美食文化交流

「山珍海味記住鄉愁－2020昆台美食文化交流活動」，前天在雲南昆明市官渡古鎮開幕。活動以昆明和台灣最具代表性的美食為主要核心內容，以「烹」然心動為主題，來自台灣和昆明市14個縣（市）區的美食餐飲代表人士，共聚官渡古鎮，展示各具特色的地方美食，交流獨特的烹調技藝技巧。

活動從2020年12月29日持續至2021年1月1日元旦，為期4天。內容包括昆台兩地特色美食展示，特色美食製作，非遺、文創展示及體驗等，民眾可以品嘗美食，現場體驗台灣與昆明「山珍」與「海味」結合的美食文化。現場展示的台灣經典土鳳梨酥，鳳梨餡由台灣空運過來。新鮮製作的蛋黃酥，芋頭酥等，引得眾多民眾圍觀與品嘗。

「山珍海味記住鄉愁－2020昆台美食文化交流活動」，前天在昆明市官渡古鎮開幕；活動現場，民眾圍觀與品嘗台式經典美味（圖）。圖／本報雲南昆明傳真

活動以互聯網為平台，採取線上線下相結合的方式，通過「雲」上傳情。線上活動圍繞昆明美食文化、歷史文化、民族文化、非遺文化、旅遊文化等，展示昆明市14個縣（市）區及陽宗海度假區的區域經濟、人文、歷史特色，以及台企台胞在昆明生活情況。

昆明市台辦主任王蓉指出，本次交流活動將台灣的「海味」帶到了昆明，讓昆明老百姓看得到、嘗得到台灣的美食，在家門口就能體驗到台灣的風土人情。

王蓉介紹，雲南菜也稱「滇菜」，因雲南有著「一山分四季十里不同天」的美景，也有「一天吃四季，十餐不同味」的美食。眾多的少數民族、得天獨厚的氣候及自然資源，造就雲南千百年來獨樹一幟、具有鮮明的民族和地方特色的美食文化。

昆明作為雲南的省會，是各種雲南菜式及小吃的匯集處，米線就是昆明人的「麥當勞」，鮮花、野菜、蟲子是原生態的饋贈，而野生菌則是大自然賜給人類的山珍，形成了昆明獨特、豐富，讓人留連忘返的山珍美味。台灣四面臨海，食材以海鮮為主，美食繼承了中華美食的傳統，同時融入了日本、韓國等國美食特色，形成了開放多元的美食文化。昆明豐富的有機食材與台灣高超的烹飪技藝的巧妙結合與創新，淋漓盡致地體現了「山珍」與「海味」完美融合。