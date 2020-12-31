逾7成認同「戰狼外交」 近8成陸民：中國國際形象變好了

《環球時報》旗下的環球輿情中心日前以「中國人看世界」為主題所進行年度民意調查顯示，逾七成受訪者認同北京的「戰狼外交」，更有77.9%受訪者認為中國近年來的國際形象變得更好了。

報導稱，這是「中國人看世界」自2006年以來的第15次調查，主要採會員邀約的線上問卷方式進行。調查樣本涵蓋北京、上海、廣州、深圳等16個主要城市，回收有效問卷1,945份。

對於「對中國影響最大的雙邊關係」，47.5%的受訪者認為是「中國與美國的關係」，33.8%選擇「中國與俄羅斯的關係」，27.7%認為是「中國與歐盟的關係」。

對比歷年數據，環球時報指出，中美關係連續15年被受訪者視為對中國影響最大的雙邊關係。但今年選擇這一選項的受訪者比例是歷年來最低的，此前最低的數字出現在2018年（63.5%），去年則高達82.1%。

中國外交學院教授李海東表示，「這ㄧ調查結果較為準確地反映出中國民眾對外交關係的看法。」2019年，美國發動貿易戰幾乎每天都占據媒體國際新聞報導頭條，這很自然地影響到中國人的想法。

但經過這兩年中美間的一系列博弈，很多中國人發現，美國的貿易戰和其他霸凌舉動所產生的影響十分有限，因此對「美國對中國真的那麽重要嗎」的質疑聲也變大了。

調查還顯示，28.4%的受訪者認為「新冷戰」可能發生、也可能不發生，另有16.3%的受訪者認為陷入「新冷戰」可能性較小，18.6%的受訪者認為可能性較大，12.0%的人認為「新冷戰」已經開始。

環球時報指出，儘管大部分受訪者對中美是否會發生「新冷戰」持相對悲觀的態度，但他們對中國的實力頗有信心：72.1%的受訪者對於中國在中美較量中力量的顯著增長表示認可。

環球時報這次調查還專門就「戰狼外交」設置問題。調查顯示，71.2%的受訪者認為「戰狼外交」是中國該有的外交姿態。在這七成多的受訪者中，47.9%認為中方對有關「戰狼外交」的回應足夠強硬，23.3%表示不算強硬。另有4.5%的受訪者認為外交部的回應比較強硬，應該收斂些；2.9%認為，外交部的回應太強硬了，需要收斂。

當被問及中國近年來的國際形象發生了怎樣的變化時，77.9%的受訪者給予積極評價，8.9%的受訪者認為保持不變；僅6.6%的受訪者認為中國的國際形象變差。