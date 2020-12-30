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陸國務院常務會議：嚴打惡意欠薪 春節前動態歸零

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

大陸國務院總理李克強30日主持召開國務院常務會議，要求確保農民工按時足額拿到報酬，並部署春運疫情防控工作。會中還通過《行政事業性國有資産管理條例（草案）》，以加強國有資産監管。

中國政府網披露，會議指出，春運臨近，要針對人員集中流動可能增大疫情發生風險，做好錯峰控流和疫情防控相關工作。一要合理調配運力，配合各地倡導實施的非必要不旅行、錯峰放假、避峰開學、景區限量預約接待等措施，引導錯峰出行。提升農村客運班線覆蓋面。根據需要組織開行農民工返鄉和回城「點對點」包車運輸。

二要從嚴執行春運疫情防控標準，制定實施交通運輸疫情防控方案，細化人員、貨物等防控要求。三要推廣電子客票、刷證核驗等無接觸售票和安檢措施，並為無法運用智慧技術的老年人提供便利服務。

會議指出，為確保農民工按時足額拿到工資，要督促各類項目欠薪春節前動態歸零，政府和國企項目務必率先歸零。對一時難以完全解決或企業主欠薪逃匿的，要動用工資保證金、應急周轉金或其他管道籌措資金，清償欠薪或墊付工資。

會議提出，要嚴厲打擊惡意欠薪違法行為，依法查處重大欠薪案件，並把相關企業及其負責人列入欠薪「黑名單」，實施失信聯合懲戒，並對欠薪問題突出的要公開曝光，對相關負責人依法約談。

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