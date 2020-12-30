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張國華出任雄安新區書記 接替陳剛
微信公眾號「雄安發布」報導，河北省委常委，雄安新區黨工委書記、管委會主任張國華29日上任後首次調研，到雄安新區規劃展示中心等地實地察看。
就在前一天（28日），時任雲南省委常委、統戰部長的張國華，跨省履新河北，擔任省委常委。
現年56歲的張國華是蘇州人，38歲出任昆山代市長，隔年1月轉正，並於2006年6月接任昆山市委書記職務，是台商的老朋友，他所打造「昆山模式」，創下縣籍市發展成排名百強縣市第一的發展奇蹟，成為其他城市改革開放借鑑的模範。
張國華在2011年晉升南通市長、又升任徐州市委書記、2018年1月首次跨省履新，升任雲南副省長，今年6月任省委常委、統戰部長。
就在張國華這次北上之前，河北省委常委班子調整，省委副書記，雄安新區黨工委書記、管委會主任陳剛進京，任中華全國總工會黨組書記，成為正部長級幹部。
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