中年男考駕照8年都過不了 無照上路被抓判坐牢15天

有駕照才能開車上路，但有人努力考了很多年依然無法通過，乾脆就無照駕駛。一名中年男子被交通警察抓到冒用他人駕照，一問之下才知道他已考了八年都過不了，最後被判坐牢和罰款。

陸媒報導，杭州交通廣播電台本月5日發布一個案例，浙江交警在高速公路收費站臨檢，攔下一名年約4、50歲的中年男子，要他出示駕照。交警看他駕照上的出生年份為1987年，質疑他的年紀，該男子才坦承這張是冒用別人的，自己沒有拿到駕照。

該男子坦承這些年來一直在考駕照，考了8年都沒通過，最終他被判拘役15天、罰款人民幣2000元（約新台幣8600元）。

澎湃新聞報導，截至2020年9月，中國大陸擁有汽車駕駛證的人數達到了4.1億，不只路考不簡單，學開車也相當昂貴，大陸全國駕訓班平均價格為人民幣四五千元（約新台幣1.7～2.1萬元），學自排車又比手排車報名費更貴一點。

很多人覺得自己國家的路考太難，會跑到相對容易的國家去考。據福特汽車的資料，印度、阿拉伯和巴基斯坦等國的駕照考試相對容易，巴基斯坦的路考項目是開車通過幾個錐形路標；而印度的考試項目雖然較多，有直行、左轉和停車，但因作弊買駕照的現象猖獗，駕照取得難度反而小。曾是全球路考最輕鬆的墨西哥，2015年前不用考試直接拿照，如今卻變嚴到必須通過交規、路考和視力檢測才能獲得駕照。