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陸霸王級寒流冷到懷疑人生竟限電 上班變爬樓梯大賽想念空調

聯合新聞網 / 綜合報導
湖南科技大學有學生在微博PO出全班點蠟燭讀書的情景，表示真是「難得一遇」。擷自微博
湖南科技大學有學生在微博PO出全班點蠟燭讀書的情景，表示真是「難得一遇」。擷自微博

台灣今(30)晨開始迎接強寒流，對岸的中國大陸早在這波陡降式寒潮中。包括浙江、江西、湖南、廣東等省份，突然發布限電令，首當其衝成為停電重災區，令當地民眾措手不及，有上班族抱怨，只有電腦能開機，其他一律禁止用電；也有學生分享上課情形，全班靠著秉燭夜讀撐過這一波寒冬，好似回到了過去沒燈沒電的時代。

電車上的屏幕也限電。擷自微博
電車上的屏幕也限電。擷自微博

面對「霸王級」寒流，全中國大陸平均溫度近八成都在個位數、甚至有些是零下兩位數的溫度中，在急凍中緊急限電引發關注，大陸民眾因為限電叫苦連天，有湖南岳麓區網友抱怨，溫度僅剩3度還要上班，而且居然「只能開電腦，其他電全部關掉」，辦公大樓因此全部停電，「需爬二、三十層樓才能到辦公室！」、「希望大風能停下來，不然怎麼爬去公司！」

由於剛好在3度以上不得開空調的限電值，大樓內的空調也一律不准開，此時上班真是何苦來哉。在湖南長沙的上班民眾在微博抱怨，自己在辦公室內凍到直打噴嚏，但還是不敢起身去開空調，後來有位中年老師，忍不住把冷風直灌的窗戶關上，扭開空調的一剎那，「真的好感動」，「雖然該死的空調最後溫度只升到19度就停了(政府規定20度以上不得開空調)。」

有企業面對限電令，選擇直接放假或擇期再行補班的方式應對，除了上班族喊苦，學生也在第一時間感受到限電影響。位於湖南的科技大學在28日發出停電通知後，有學生在微博PO出全班點蠟燭讀書的情景，表示真是「難得一遇」。

包括淘寶、京東等商家趁此寒潮推出能儲能的發電機和各式太陽能產品，由於充飽電只需5至13小時，價錢約在1千多元人民幣(約台幣4千多元)，有商家表示近日就已賣出200多台。

由於今年入冬以來，大陸用電需求劇增。12月用電年比增長11%，用電負荷甚至超過夏季的高峰，堪為歷史罕見。為了確保民眾能溫暖過冬，大陸國家發政委特地向地方政府、企業施壓，要求此波限電不能讓民眾受凍，務必堅守民生底線。

有些企業面對限電令，選擇放假擇期補班。擷自微博
有些企業面對限電令，選擇放假擇期補班。擷自微博

限電 寒流

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