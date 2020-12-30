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陸：限電須確保民生供暖

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導
安徽合肥市民廿九日一早送小孩上學。當日，寒潮席捲安徽，氣溫出現「斷崖式」下跌。（中新社）
安徽合肥市民廿九日一早送小孩上學。當日，寒潮席捲安徽，氣溫出現「斷崖式」下跌。（中新社）

大陸江西湖南廣東等省分，早前卻突發限電，引發大量民怨。面對新一輪「霸王級」寒流將至，大陸國家發改委29日向地方政府及企業施壓，要求「堅守民生底綫」，在制定用電預案時，保證不能涉及民生領域，不能涉及居民；必要時犧牲工業用戶用氣，也要優先確保民眾溫暖過冬過節。

發改委又要求千方百計增加煤炭供應，山西、陝西、內蒙等地煤企要增產增供，並根據供需形勢適當增加煤炭進口。

據香港星島網報導，大陸中央氣象台今天對全國發布寒潮橙色預警，預料寒流從今天起至元旦將席捲全大陸，一日之間，氣溫將驟降10至16度，北京將進入「急凍」模式，最低氣溫低至零下兩位數。冷鋒預計明天進入廣東，日均溫差將達8至10度，廣州最低氣溫將降至4度左右。

今年入冬以來，大陸全國用電需求快速增長。12月全國發用電年比增長約11%，用電負荷甚至超過夏季高峰，歷史罕見。

大陸國家發改委經濟運行調節局主要負責官員今天表示，天氣持續寒冷，預計全國用電需求還會攀升。為做好應對，各有關部門、各地區和各有關企業要提前統籌謀劃，加強協調，積極回應社會的關切。

廣東 寒流 北京

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