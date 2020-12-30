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助農脫貧 數位化滲透各領域

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

新冠肺炎疫情期間的行程軌跡記錄、快遞員掃描二維碼配送包裹、各年級學生在家上視訊網課……如今，數位化技術正變得愈來愈重要，滲透在中國城市的各個領域和場合。

據新華社報導，正在上海舉辦的「中國城市數字（數位）經濟論壇」上，來自大陸國家相關部門和地方政府以及數位經濟相關企業的代表共同聚焦中國數位化發展，對數位化在未來的居民生活和經濟發展中的應用予以期待。

騰訊公司副總裁、華東總部總經理張立軍表示，在中國各城市抗擊新冠肺炎疫情期間，數位化場景愈來愈顯示出重要作用，其中最常見的一個應用就是「健康碼」。根據騰訊的數據，從今年2月至今，大約有9億人在微信平台使用過「健康碼」，累計訪問次數超過500億人次。

貴陽市委常委、副市長孫志明表示，地處中國西南腹地的貴陽脫貧攻堅成效好，也是得益於在扶貧中的精準識別運用了大數據技術。「對於每家每戶、每個地區發展的實際情況，大數據可針對性地幫助貧困地區發展產業，特別是發展農村電商。現在貴陽市就有600多個農村電商網點，助力農民脫貧。」

另外，數位化場景的應用也日益滲透在產業發展中。蘇寧科技集團常務副總裁荊偉指出，未來可以推動產業界結合數位化來做增量，進而推動產業發展。

「例如，每位用戶打開蘇寧易購的應用程序（程式）所看到的界面是不一樣的，這是平台通過AI算法，按照消費者的需求進行的量身定制。」他表示，通過將前端用戶需求和後方企業製造能力打通，便能推動製造型企業的優化和整個行業的發展。

新冠肺炎 電商

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