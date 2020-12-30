蘇州數位紅包 逾9.6萬人領取

根據《新京報》報導，蘇州市政府新聞辦公室官方微博《蘇州發布》28日晚間公告，「雙12蘇州購物節」數位人民幣消費紅包試點活動，已於27日24時結束，總共有9萬6,614名中籤的市民領取紅包，參與「雙離線」支付的體驗人數，達到536人。

蘇州這次數位人民幣紅包試點已消費紅包金額人民幣1,896.82萬元，占發放紅包總金額比例為94.84%，其中：線下商戶消費紅包金額1,049萬元，占比55.30%，線上（京東商城）消費紅包金額847.82萬元，占比44.70%。

線下消費場景以商場超市、日用零售、餐飲消費、生活服務為主，排名前五位的線下消費商戶為來伊份、中石化、中移動、大潤發、天虹商場。

蘇州是繼深圳之後大陸第二個測試數位人民幣的城市。本次活動自12月5日開放預約起至27日24時結束，持續近一個月。

報導稱，和深圳10月測試一樣，蘇州這次活動也是通過搖號抽簽方式，向中簽者發放數位人民幣紅包，每個紅包人民幣200元。

但蘇州累計發放10萬個紅包，數量是深圳測試時的兩倍，且只面向符合條件的蘇州市民；使用範圍則有所擴大，覆蓋蘇州全市近萬家店家。

新京報指出，蘇州這次測試還有幾大特點：一是首次支持京東商城線上消費；二是選取部分人員參與「雙離線」體驗；三是參與銀行在工農中建四大國有行基礎上，新增了交行、郵儲兩家國有商業銀行。

所謂「雙離線」是指收付雙方在無網路的情況下，兩支手機「碰一碰」，就能將一人數位錢包內的數位人民幣，轉給另一人。

根據公告，此次活動面向蘇州市民個人發放數位人民幣紅包，既是蘇州在疫情下為了刺激民眾消費、拉動內需開展的創新作法，也是大陸在數位人民幣研發過程中的一次常規性測試。