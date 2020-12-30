大陸國內遊回暖 出境遊冰封

2020年，突如其來的新冠肺炎疫情令社會流動近乎停滯，旅遊業遭遇冰封時刻。下半年，隨著疫情得到有效控制，大陸旅遊業逐步回暖，但出入境旅遊依舊處於寒冬中。2021年大陸旅遊業向何處去？疫情防控常態下，旅遊業如何發展？

據中新社報導，縱觀全球，旅遊業是受疫情衝擊最嚴重的行業之一。疫情發生以來，大陸國內遊和出境遊出現斷崖式下滑。數據顯示，2020年上半年，大陸國內遊客約12億人次，同比下降62%；而出境遊客僅50萬人次，同比跌幅達78%。

以大陸大型在線旅行服務公司攜程為例，2020年初爆發新冠肺炎疫情之後，攜程累計退訂數千萬訂單，涉及金額超310億元（人民幣，下同）。

為了挽救攜程，一向以理性、果斷等形象示人的攜程董事局主席、北京大學光華管理學院教授梁建章放棄西裝革履，親自下場cosplay成各路角色，直播帶貨。這讓網友一度感嘆「梁建章悲壯、旅遊業艱難」。

在攜程、去哪兒網等大型旅遊服務平台勉強度日之際，已有很多中小型旅遊企業倒在了行業的寒冬裡，大量旅遊業從業人員處於待業狀態。

好在中國用極短時間就取得了疫情防控的階段性勝利。進入5月，久違的人間煙火回歸，更多民眾選擇出去走走，感受春暖花開。

目前，大陸國內旅遊基本上已恢復到疫情爆發前的水平。但是，限於國外疫情持續蔓延及國內疫情防控需要，大陸出入境旅遊復甦尚待時日。

截至10月，2020年大陸國內航線旅客數量達到4800萬人次，占到2019年同期客流量的98%。中國旅遊研究院預計，2020年下半年旅遊業收入將達到2.12兆元，較上半年增長231%。中國旅遊業在2020年走出一個V字型。

梁建章表示，雖說出境業務受到很大影響，但是受疫情影響的一兩年空缺，反而是國內旅遊發展非常好的機遇。攜程將深耕國內，心懷國際。「我們會做好準備，未來以更強勢的姿態出現在國際旅行業舞台上。」