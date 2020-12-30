疫情防控 大陸風景區推預約制

位在茂名的廣東石油化工學院周一（28日）發生一宗駭人聽聞的淋鏹水事件，一名男學生上課時突然當著其他師生的面，用疑似濃硫酸的化學物質從兩名女同學頭上淋下，目擊同學驚駭表示，「頭髮都融了，臉上全是，直接冒煙，接著眼睛的膠都融掉了，一路尖叫，好恐怖！...

2020-12-29 21:15