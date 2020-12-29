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男向兩女同學淋硫酸 目擊者：頭髮融了眼睛化掉、臉上冒煙

香港01 / 記者姜庚宇／報導
涉事男學生被警方帶走。（網路圖片）
涉事男學生被警方帶走。（網路圖片）

位在茂名的廣東石油化工學院周一（28日）發生一宗駭人聽聞的淋硫酸事件，一名男學生上課時突然當著其他師生的面，用疑似濃硫酸的化學物質從兩名女同學頭上淋下，目擊同學驚駭表示，「頭髮都融了，臉上全是，直接冒煙，接著眼睛的膠都融掉了，一路尖叫，好恐怖！」

校方當日回應表示，確有發生男生傷人事件，涉事學生已被警方帶走，一切消息以官方通知為準。

據《北京時間》報道，事發於12月28日，這名在廣東石油化工學院西城校區擔任共青團支部委員會書記的男學生，上課過程中突然走到前排兩名女同學的座位旁，將鏹水潑向兩女。目擊的同學表示，他行兇後還很淡定地站在現場表示，「我和她倆有矛盾，你們報警抓我吧！」

另一名同學則指出，兩名女同學頭上冒煙、尖叫地跑到廁所，眾人也都跟著跑了過去，廁所還留下女同學的大片頭髮。至於為何行兇，同學們也不清楚，表示該名男同學雖然比較孤僻，但不像有精神異常。

茂南區公館派出所警員接受內媒查詢時表示，警方已著手處理此案，在接報後派員將男學生當場拘捕，疑犯目前由刑警審問中。

事件在網上引發熱烈討論，但一些內媒在報道中對鏹水隻字不提，而是以「化學試劑」、「化學物質」稱之，引發一些網民批評：「媒體新話術，濃硫酸=化學物質，嚴重毀容=無生命危險，憤怒，噁心​」、「甚麼化學物質，濃硫酸直接潑臉，是希望社會上的渣滓效仿是嗎，辣雞​」、「還玩文字遊戲，硫酸就硫酸，還化學物質，你以為是肥皂水麼？」

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文章授權轉載自《香港01》

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