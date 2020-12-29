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浙江對入境人員 實行「14+7+7」健康管理措施
浙江省防控工作領導小組辦公室常務副主任、浙江省政府副秘書長陳廣勝29日表示，浙江規定對入境人員新實行「14+7+7」健康管理措施，也就是14天集中隔離醫學觀察後，對符合解除隔離條件的人員繼續實施7天居家健康觀察，對居家健康觀察期滿核酸檢測陰性者，繼續實施7天日常健康監測。
浙江省政府新聞辦公室微信公眾號浙江發布報導，為進一步抓緊抓實外防輸入、內防反彈工作，浙江規定對入境人員實行「14+7+7」健康管理措施，即14天集中隔離醫學觀察後，對符合解除隔離條件的人員繼續實施7天居家健康觀察，「健康碼」由紅碼轉為黃碼，期滿進行1次核酸檢測；對居家健康觀察期滿核酸檢測陰性者，「健康碼」由黃碼轉為綠碼，並繼續實施7天日常健康監測，期滿再進行1次核酸檢測。
陳廣勝指出，相比集中隔離醫學觀察，對居家健康觀察人員沒有絕對禁止外出，例如需要到醫院看病或遇到必須外出的急事，在向所在社區、單位說明情況後，仍然允許短時間、點對點前往。
所以，對集中隔離醫學觀察人員是賦健康碼的「紅碼」，而對居家健康觀察人員是賦「黃碼」，管控的措施是由禁止流動調整為限制流動，但居家健康觀察人員外出時，必須嚴格全過程佩戴口罩。
陳廣勝強調，對擅自外出且不履行自我防護要求、造成嚴重後果，將依法追究法律責任。
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