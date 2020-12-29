元旦春節假日遊 大陸文旅部倡風景區預約制

滿洲（中國東北地方）的日本殖民過往，至今仍經常可見日中雙方在網路上吵成一團，不過最近在中國遼寧省撫順市，卻發生了一件舊南滿洲鐵道（簡稱滿鐵）遺留的發電廠，被業者誤拆的事件，在當地引發不小的風波。事件發生在10月中，由滿鐵在1930年代初期興建的火力發電廠建築，被負責周邊整地的業者，當成是廢墟給拆了，雖然被撫順當地的文史工作者發現狀況不對，將拆除過程公布在網路上，引發撫順當地的議論，當地政府進而下令停工。

2020-12-28 09:30