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元旦春節假日遊 大陸文旅部倡風景區預約制
2021年元旦、農曆新年假期將至，大陸國家文化和旅遊部近日發出通知，要求各地文旅部門做好疫情防控，景區、酒店、交通等企業完善應急預案，做好清潔消毒；按照「能約盡約」原則，推進旅遊景區預約常態化。
新華社報導，大陸文旅部發出的《關於做好2021年元旦春節文化和旅遊假日市場工作的通知》，要求堅持擴大內需戰略基點，形成強大國內市場。各地文旅部門要開發一批適應遊客需求的旅遊路線、目的地及具有地域和民族特色的創意商品，組織開展「文化迎春、藝術為民」、「非遺過大年」等活動，推廣優秀民間文化藝術。
通知明確要求雙節期間，各地要加強市場綜合執法，依法查處「不合理低價遊」、向不合格供應商訂購產品和服務等違法違規行為，維護在線旅遊市場秩序。
另一方面，受到北京接連出現散發病例影響，北京嚴格控制聚集性活動，元旦和春節「兩節」期間，原則上不舉辦各類廟會、大型群眾文化活動、大型演出、遊園會、聯歡會等節日文化活動。目前，中央電視塔已決定取消跨年燈光秀，戒台寺取消跨年敲鐘祈福活動，其它公園景區及室內公共場所限流75%開放。
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