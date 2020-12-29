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一箭雙星 長征四號丙點火升空
北京時間12月27日23時44分，長征四號丙遙三十五運載火箭在酒泉衛星發射中心點火升空，以「一箭雙星」的方式將遙感三十三號衛星和微納技術試驗衛星送入預定軌道。
中新社報導，發射的兩顆衛星均由中國航天科技集團所屬上海航天技術研究院抓總研製。遙感三十三號衛星、微納技術試驗衛星主要用於科學試驗、國土資源普查、農產品估產及防災減災領域。
執行本次發射任務的長征四號丙運載火箭是上海航天技術研究院抓總研製的常溫液體三級運載火箭，具備發射多種類型、不同軌道要求衛星的能力，可實施一箭單星或多星發射，其太陽同步圓軌道運載能力可達3噸（軌道高度700公里）。
本發任務在年底實施發射，正值深夜，氣候條件異常寒冷，給發射準備工作帶來很大挑戰。在長征四號乙系列運載火箭（含長征四號乙和長征四號丙2型運載火箭）多次應對冬季發射經驗基礎上，試驗隊對本發火箭開展20項冬季發射保障措施復查，以保證預案可行可靠。
此次任務是本年度長征四號乙系列運載火箭的第6發任務。為應對高密度發射需求，長征四號乙系列運載火箭持續優化科研生產模式和研製技術流程，提高研製生產的靈活性和對任務的響應速度，發射周期從25個工作日優化到18個工作日。
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