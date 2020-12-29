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四川生態氣候標誌出爐 德陽兩鎮上榜

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
什邡鎣華鎮生態環境優美，是山清水秀的養生宜居地。圖／本報四川德陽傳真
什邡鎣華鎮生態環境優美，是山清水秀的養生宜居地。圖／本報四川德陽傳真

2020年川渝生態氣候資源品牌發展大會，日前在成都舉行，四川省22個鄉鎮榮獲「四川生態氣候標誌」；其中，位於德陽市的什邡鎣華鎮、綿竹麓棠鎮雙雙上榜。

本次大會以「打造生態宜居高地，助力川渝經濟騰飛」為主題，由「氧在川渝」、「食在川渝」、「遊在川渝」、「品牌發布」四個板塊構成，充分展示川渝生態氣候資源品牌魅力。「四川生態氣候標誌」創建活動，旨在系統梳理以鄉鎮為單位的氣候背景，挖掘鄉鎮特色氣候生態資源。

什邡鎣華鎮幅員面積418.1平方公里，森林覆蓋率91%，年平均氣溫攝氏13度－17度，海拔773－4989米，特色氣象景觀資源豐富，生態環境優美，是山清水秀的養生宜居地。綿竹麓棠鎮位於龍門山腳下，保存著完整的自然生態系統，年平均溫度攝氏16度，多年平均降雨量968.4毫米，氣候條件適宜避暑旅遊，康養休閒。近年來依託玫瑰、月季、溫泉、茶葉等豐富旅遊資源，全力打造大陸玫瑰溫泉之鄉和大陸最大的大馬士革玫瑰種植基地。

下一步川渝還將共同發起「遊在川渝共樂共用魅力鄉鎮」活動，以啟動鄉村旅遊新資源，打造全域旅遊新業態，強化氣象科技服務保障，積極推動鄉村旅遊轉型。

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