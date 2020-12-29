七天冷靜期 上海健身卡新規範

「辦卡容易退卡難」成為以預付費為主要消費模式的健身行業普遍存在的問題。為此，上海28日正式發布「上海市體育健身行業會員服務合同示範文本（2021版）」，以期用規範合同的形式從源頭化解健身領域的消費矛盾和消費糾紛，提升健身行業服務規範。

中新社報導，「會員服務合同」是大陸首個由行業部門、行業協會聯合市場監管、消保委制定的健身行業會員服務合同示範文本。「會員服務合同」聚焦經營者利用格式條款限制消費者權利，減輕、逃避自身責任等問題。備受關注的「健身會員卡辦卡七天冷靜期」，也將於2021年正式落地。

「七天冷靜期退費」條款，即消費者在簽署合同次日起的7日內，在未開卡使用會員服務的情況下，都可以單方面解除合同並獲得全額退款。

星瀚律師事務所合夥人衛星指出，健身行業的合同是融合了場地使用、器械使用、物品保管和健身指導的綜合性合同，這類合同在法律上沒有預先設定的強制性規範，需要當事人之間議定協商，所以健身合同最大的問題是難以解除，對消費者極其不利。「會員服務合同」中關於解除權是最大的亮點，可以使雙方交易恢復到公平狀態。

此外，「會員服務合同」還明確因經營者違約，發生擅自變更會員服務內容、終止營業、搬遷且補償方案未與消費者達成一致或未履行補償方案、暫停營業且未履行補償方案等四種情形，消費者有權單方面解除合同並獲得相應退款。

「合同示範文本」向社會公開徵集意見期間，就受到關注。「上海擬建議健身卡設七天冷靜期」的話題一度進入微博熱搜榜前十。輿論普遍認為，健身行業亟待服務提質升級。

中田健身董事長朱興亮表示，「會員服務合同」的推出十分合理，這將改變商家之前重營銷輕服務的營銷模式，促使行業未來向重服務、重誠信、重平等關係的方向發展。這些無理由退款的規定看似前期執行很難，需要割點肉，但從長遠來看，無論是對體育健身行業還是社會發展都十分有利。