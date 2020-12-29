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陸新增15國家級度假區
大陸文化和旅遊部28日公布新一批大陸國家級旅遊度假區，包括湖南省常德柳葉湖旅遊度假區、河北省崇禮冰雪旅遊度假區在內的15家度假區榜上有名。
新華社報導，大陸文化和旅遊部近年大力推動國家級旅遊度假區提質擴容升級。按照大陸國家標準「旅遊度假區等級劃分」，於2015年、2017年、2019年分三批共推出30家大陸國家級旅遊度假區。
至此，中國大陸已有45家大陸國家級旅遊度假區，分布在大陸23個省區市，涵蓋多種度型，其中河湖濕地類16家，山林類8家，溫泉類6家，海洋類5家，冰雪類3家，主題文化類5家，古城古鎮類1家，沙漠草原類1家。
大陸文化和旅遊部資源開發司有關負責人表示，國家級旅遊度假區的建設和發展對於優化旅遊產品結構、引導大陸度假休閒旅遊發展、促進旅遊業的轉型升級具有重要意義。
據大陸文化和旅遊部統計，今年第三季度30家大陸國家級旅遊度假區旅遊接待總人數4426.18萬人次，環比上漲82.57%；旅遊接待總收入249.19億元（人民幣，下同），環比上漲90.88%。
此外，第三季度515家省級旅遊度假區旅遊接待總人數2.93億人次，旅遊接待總收入1358.42億元，收入環比上漲37.69%。
對於大陸國家級旅遊度假區，大陸文化和旅遊部建立有進有出的動態管理機制。此前對第一批大陸國家級旅遊度假區開展了復核檢查，對不達標的度假區予以通報批評和限期整改，限期整改的3家已通過整改驗收。2021年將對第二批大陸國家級旅遊度假區復核檢查。
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