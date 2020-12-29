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世界第一拱 廣西平南三橋通車

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
12月28日，世界最大跨徑拱橋—廣西平南三橋建成通車。圖為航拍平南三橋。（中新社）
12月28日，世界最大跨徑拱橋—廣西平南三橋建成通車。圖為航拍平南三橋。（中新社）

世界最大跨徑拱橋—廣西平南三橋28日正式建成通車。平南三橋位於廣西貴港市平南縣西江大橋上游6公里，是荔浦至玉林高速公路平南北互通連接線上跨越潯江的一座特大橋。

中新社報導，大橋全長1035公尺，主橋跨徑為575公尺的中承式鋼管混凝土拱橋，引橋採用預應力混凝土連續箱梁。其主橋橋面寬36.5公尺，設雙向四車道，另設2條非機動車道、2條人行道。全橋總用鋼量1萬5千噸，設計通車時速為60公里。

平南三橋常務副總工程師羅小斌表示，平南三橋主拱肋主弦管由筒節焊接而成。最大的筒節直徑1.4公尺，高3公尺，是用一張面積為9.4平方公尺的鋼板切割焊接而成。全橋共1960個筒節，疊加到一起可達4792公尺高，相當於將14座埃菲爾鐵塔串接到一起。

平南三橋建成通車，刷新了世界拱橋跨徑記錄，超越朝天門長江大橋（主跨長552公尺），晉升為世界第一拱。

中國工程院院士、廣西大學教授鄭皆連表示，平南三橋建設的過程中，實現多項關鍵技術的突破。

首創將「圓形地連牆+卵石層注漿加固」的拱座基礎方案成功應用到拱橋施工領域；首創應用北斗衛星定位系統、智能張拉等技術，以力主動控制代替剛度被動控制，將200公尺高度的塔架頂部偏位精確控制在20毫米以內；首創基於影響矩陣原理的「過程最優，結果可控」扣索一次張拉計算理論，實現大跨徑拱橋主拱圈線形控制技術的新突破，使9000噸拱肋合龍精度在3毫米內等。

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