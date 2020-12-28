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本土確診增多 北京市取消元旦活動和春節廟會

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
工作人員在核酸檢測站點引導市民進行核酸檢測。（新華社資料照）
工作人員在核酸檢測站點引導市民進行核酸檢測。（新華社資料照）

為防止疫情風險擴散，近日出現7例本土病例的北京順義區，順義各鎮街道均實施一級防控措施。北京市下令多項跨年活動和春節廟會取消或延期，北京清華大學則明確，學生出校需經審批，校外人員非必要不入校。

據香港文匯網報導，自12月23日以來，北京順義區新增7例新冠肺炎確診病例和2例無症狀感染者。北京市順義區常務副區長支現偉28日下午在北京疫情防控工作發布會表示，全區已完成採樣1207657人，已出結果901206人，檢測結果均為陰性。

截至目前，追蹤排查到已確診病例和無症狀感染者的密接者891人、次密接者618人，均已落實管控措施。順義各鎮街道迅速實施一級防控措施，社區（村）卡口嚴格查證、驗碼、測溫、登記「四件套」，嚴防社區傳播風險。

受到北京接連出現散發病例影響，北京嚴格控制聚集性活動，元旦和春節「兩節」期間，原則上不舉辦各類廟會、大型群眾文化活動、大型演出、遊園會、聯歡會等節日文化活動。目前，中央電視塔已決定取消跨年燈光秀，北京戒台寺取消跨年敲鐘祈福活動，其它公園景區及室內公共場所限流75%開放。

大學方面也加強防控力度。北京清華大學28日最新發布加強校門管控的通知，當日起學生出校需經審批，出校學生入校時在校門查驗證件。未經批准出校的學生需提供7日內核酸檢測陰性證明方可入校。而校外人員非必要不入校，嚴格審批校外人員入校。

北京 跨年 疫情

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