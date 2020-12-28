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疫情升溫 北京清華大學下令「學生出校門須審批」

中央社 / 台北28日電
北京清華大學。圖/取自北京清華大學官網
北京清華大學。圖/取自北京清華大學官網

北京近期傳出多起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土病例，北京清華大學已發出通知，從今天起學生出校須經審批，未經批准出校的學生，須提供7天內核酸檢測陰性證明才能入校。

北京青年報旗下新媒體「北京頭條」App報導，北京清華大學昨天發出上述通知，並要求教職員生必須憑證件進入校門。

通知指出，學生自12月28日起出校須經審批，出校學生入校時在校門查驗證件；未經批准出校的學生需提供7天內核酸檢測陰性證明才能進入校園。

此外，校方也限制校外人士入校，經審批入校的校外人員需提供健康綠碼或7天內核酸檢測陰性證明，出示報備有效的身分證，指定入口接受查驗後才可入校。

北京在12月中下旬開始傳出本土病例，包括西城、朝陽、順義區都傳出疫情，尤以順義區最為嚴重。23日以來，當地已新增7例確診和2例本土無症狀感染者。

中國中央電視台新聞App報導，北京市政府下午舉行疫情防控記者會，會中通報，截至28日下午3時，順義區已完成120萬7657人病毒核酸採樣，已有90萬1206人檢測結果出爐，均為陰性。

北京 疫情 清華大學

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