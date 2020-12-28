聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情升溫 北京清華大學下令「學生出校門須審批」
北京近期傳出多起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土病例，北京清華大學已發出通知，從今天起學生出校須經審批，未經批准出校的學生，須提供7天內核酸檢測陰性證明才能入校。
北京青年報旗下新媒體「北京頭條」App報導，北京清華大學昨天發出上述通知，並要求教職員生必須憑證件進入校門。
通知指出，學生自12月28日起出校須經審批，出校學生入校時在校門查驗證件；未經批准出校的學生需提供7天內核酸檢測陰性證明才能進入校園。
此外，校方也限制校外人士入校，經審批入校的校外人員需提供健康綠碼或7天內核酸檢測陰性證明，出示報備有效的身分證，指定入口接受查驗後才可入校。
北京在12月中下旬開始傳出本土病例，包括西城、朝陽、順義區都傳出疫情，尤以順義區最為嚴重。23日以來，當地已新增7例確診和2例本土無症狀感染者。
中國中央電視台新聞App報導，北京市政府下午舉行疫情防控記者會，會中通報，截至28日下午3時，順義區已完成120萬7657人病毒核酸採樣，已有90萬1206人檢測結果出爐，均為陰性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言