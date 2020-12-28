百年兵工廠 文化帶動旅遊
1898「太原兵工廠」文化產業園項目推介暨簽約大會26日在山西太原舉行。有著百餘年歷史的太原兵工廠布局文化產業，建設兵工特色文化產業園，盤活當地旅遊業態。
中新社報導，太原兵工廠始建於1898年，現為山西北方機械控股有限公司廠區。該兵工廠保存有清末至今不同時期的生產建築、機器設備、武器裝備、檔案文獻等近萬種工業實物遺存，是中國大陸目前保存最為完好、歷史最悠久的軍事工業遺產之一。
山西北方機械控股有限公司董事長汪寶營表示，太原兵工廠是近代中國火炮的發祥地、山西近代工業的發源地、山西工人運動的策源地，也是中國清末洋務運動後唯一廠址未變、軍工製造性質未變的百年軍工企業，是一座天然「軍事博物館」。
1898「太原兵工廠」文化產業園項目將以「保護文化遺產、弘揚兵工精神」為理念，建設兵器博物館、晉造文化體驗館、山西工人運動紀念館、民國實景體驗館、山西省警察博物館、教育培訓中心等。
太原市副市長焦斌龍表示，此舉將激活工業遺產活力，建設集人民兵工文化展示、青少年國防教育、職業技能培訓、文化產業聚集為一體的兵工特色文化產業園區，打造太原文化新名片。
此外，當地將以該項目為契機，將督軍府變身的晉商博物院、始建於明代的拱極門、趙樹理故居、牛駝寨戰鬥遺址等文化資源相串聯，盤活區域旅遊業態。
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