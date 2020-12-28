許志宏來自台灣 成浙大「雙聘」教授

一副黑框眼鏡、一個溫暖笑容，生於台北的許志宏，是浙江省特聘專家、浙江大學醫學院高層次引進人才。2018年，他成為浙江大學醫學院和附屬婦產科醫院的「雙聘」教授。

對於從小在台灣生活的許志宏來說，「大陸」是個親切又陌生的名詞。在旅居美國波士頓的日子裡，通過各種渠道，他加深了對大陸的理解，下定決心到大陸發展。2018年，許志宏攜家帶眷，來到杭州浙江大學，很快安頓下來，一家人的生活走入正軌。

作為深耕生物醫學領域的科研工作者，許志宏認為，兩岸在學術環境方面有著極高的互補性。他說，目前，大陸在基礎醫學上的水平，已經達到較高的水準，在世界範圍內已超過日本和歐洲，僅落後於美國。但就患者臨床就醫的體驗而言，還與發達國家有一定的差距。這不僅是因為面臨的患者群體數量更加龐大，也是因為大陸目前的臨床醫療管理體系還有許多進步和優化的空間，而台灣在這一部分可以與之互補。他強調，兩岸若能在這方面互補短板，擴大優勢，進而促進學科發展，相信能為兩岸人民提供更加全面的醫療保障。