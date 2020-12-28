廣東、港澳150人 粵菜「厨神」爭霸

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
廣東省近年來大力推動「粵菜師傅」工程，「粵菜師傅」已成該省名片。圖為今年9月在廣州舉行的粵菜技藝比賽。（中新社資料照片）
廣東省近年來大力推動「粵菜師傅」工程，「粵菜師傅」已成該省名片。圖為今年9月在廣州舉行的粵菜技藝比賽。（中新社資料照片）

第三屆粵港澳大灣區「粵菜師傅」技能大賽暨粵菜文化交流活動，27日在佛山順德開幕，來自廣東省21個地級以上市和香港、澳門的23支隊伍共約150名選手同台競技，現場上演粵菜「厨神」爭霸。

中新社報導，大賽採用個人賽方式進行，設立中式烹調師、中式麵點師兩個競賽工種，每個工種分別設立粵菜工匠組和粵菜新星組。

在中式烹調師粵菜工匠組，大賽首次採用三個菜系單獨評比，汕頭、潮州、揭陽、汕尾等4市選手參與「潮汕菜」菜系競賽；梅州、河源、惠州、韶關等4市選手參與「客家菜」菜系競賽；廣東其餘地市和港澳地區選手參與「廣府菜」菜系競賽。粵菜新星組則不分菜系，統一評比。

中式烹調師競賽中，粵菜工匠組選手們要烹飪的主料菜肴是魚，包括鱅魚、草魚、鯪魚、鰻魚等；粵菜新星組選手們要烹飪的菜肴則是雞、鴨、乳鴿等常見材料。

中式麵點師工匠組和新星組選手統一比拚「廣式點心」的製作。香港選手李宇寧參加中式麵點師工匠組的比賽，他認為粵港澳飲食文化同根同源，又形成各自鮮明的特色。

廣東省人力資源和社會保障廳副廳長、一級巡視員楊紅山表示，隨著「粵菜師傅」工程加快轉入高質量發展新階段，廣東要努力將該工程建成具有廣東特色的重大就業工程、產業工程和民生工程，將該技能大賽辦成聯結粵港澳大灣區的飲食文化紐帶，將「粵菜師傅」打造成面向世界展示嶺南文化的亮麗名片。

廣東 香港

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