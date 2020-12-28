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國父百年前構想 柳廣鐵路開工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

一條讓當地民眾期盼百年的鐵路—柳州至廣州鐵路柳州至梧州段項目26日在廣西柳州市宣布開工。該鐵路源於國父孫中山百年前的構想，如今世紀鐵路夢想將變成現實，推動廣西加快融入粵港澳大灣區。

中新社報導，1917年，孫中山在其編撰的「建國方略」中初擬全國路網，其中廣州至成都鐵路線的「肇慶城至柳州」一段，就是柳肇鐵路被明確列為官方擬建鐵路的最早規畫。

如今，柳州至廣州鐵路柳州至梧州段為大陸國家「中長期鐵路網規劃」中柳州至廣州鐵路的重要組成部分，項目正線全長237.8公里，線路自湘桂鐵路柳州進德站起，後接洛湛鐵路梧州站，是大陸國鐵一級、雙線電氣化、客貨共線鐵路，設計速度目標值每小時160公里。

作為廣西最大的工業城市，柳州工業大量的原材料和產品集散都集中在珠三角地區。柳州不僅需要鐵路輸出產品，也需要通過鐵路輸入原材料。該鐵路是川、渝、黔、桂等西南地區以及桂中、桂東與粵港澳大灣區最為便捷的鐵路通道。

廣西交投集團高級工程師廖磊毅表示，該鐵路建成後柳州至廣州運輸距離將縮短300多公里，為企業節約運輸和時間成本。

廣西壯族自治區副主席費志榮表示，該項目將推動廣西加快融入粵港澳大灣區，擴大對外開放。

當天，廣西另一條通向廣東方向鐵路同步開工。新建南寧至深圳鐵路玉林至岑溪（桂粵省界）段項目正線全長111.1公里，設計速度350公里每小時。全線通車後，南寧到廣州只需兩個小時，到深圳只需兩個半小時。

深圳 孫中山

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